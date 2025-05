Arresto cardiaco per strada, 64enne soccorsa a Monticelli

Si sente male mentre cammina per strada e viene soccorsa con l'eliambulanza. Una donna di 64 anni si è accasciata al suolo per un arresto cardiaco in via Galvani a Monticelli nella serata di domenica 18 maggio. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate un'ambulanza della Pubblica assistenza di Monticelli, l'auto infermieristica della Croce Rossa di Roveleto, l'auto medica del 118 e l'eliambulanza da Parma. I soccorritori, dopo aver praticato il massaggio cardiaco su indicazioni della centrale operativa del 118, sono riusciti a rianimare la donna, che è poi stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cremona.