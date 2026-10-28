Asilo nido comunale senza personale, Cgil: «Servizio in affanno»
«Un caso non comune, ma gli effetti pesano per la carenza di organico»
Redazione Online
|1 ora fa
Asilo
In merito alla sospensione della sezione lattanti di un nido comunale riportata da Libertà il 23 ottobre, interviene Fp Cgil di Piacenza: «Quando un servizio si ferma perché le tre educatrici di una sezione sono malate nello stesso giorno, la tentazione di cercare la causa nelle varie assenze, lunghe o brevi, del Servizio è forte, ma è figlio di una lettura errata; parliamo infatti di diritti tutelati e chi ne usufruisce non può essere chiamato in causa per ciò che ne poi consegue e correlare il disservizio che si è generato con le legittime assenze del personale è fuorviante».
«La domanda da porsi - per il sindacato -, è come mai un servizio così prezioso disponga di margini tanto ridotti da non reggere ad un pur significativo imprevisto di una sola giornata».
«Riconosciamo - prosegue la nota - che il caso specifico è eccezionale, perché la contemporanea indisponibilità di tutte e tre le educatrici di una stessa sezione è un evento non comune e che il Comune si sia trovato a dover gestire una situazione complessa; tuttavia riteniamo altrettanto doveroso osservare che gli effetti di quell'evento sono stati amplificati da una carenza di personale che da tempo costringe il Servizio ad operare in affanno e rende complicata qualunque sostituzione, anche quando l'amministrazione mette in campo tutte le risorse di cui dispone; proprio questa fragilità di fondo, più di ogni singola assenza, va tenuta presente nel leggere l'accaduto».
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