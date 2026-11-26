Un tentativo di effrazione nella serata di mercoledì 25 novembre ai danni dell’Ufficio verbali della Polizia Locale di Piacenza, in via Rio Farnese. Ignoti hanno cercato di sfondare la porta a vetri dell’ufficio utilizzando un oggetto contundente, ma il tentativo non è andato a buon fine. I responsabili si sono quindi allontanati, senza lasciare traccia.

Il danneggiamento è stato scoperto soltanto la mattina successiva, quando gli agenti hanno raggiunto gli uffici per iniziare il servizio. L’episodio, infatti, non era stato notato nemmeno dalle pattuglie che transitano regolarmente nella zona.

Ora sono al vaglio della Polizia Locale le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, nella speranza di individuare i responsabili e ricostruire con precisione quanto accaduto.

Resta da chiarire anche il motivo del gesto e se l’obiettivo fosse effettivamente quello di introdursi negli uffici.