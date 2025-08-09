Assicurazioni e revisioni, automobilisti "smemorati"

Da gennaio a giugno di quest’anno a Castelsangiovanni sono state poste sotto sequestro 281 auto. Ben 65, il che vuol dire più di dieci auto al mese, erano del tutto prive di copertura assicurativa. Va ancora peggio per le revisioni, visto che in soli sei mesi gli automobilisti che hanno «scordato» di far revisionare il proprio veicolo sono stati 216. Altro fenomeno dilagante che emerge dal report presentato dalla Polizia locale alla sindaca Valentina Stragliati e all’assessora alla sicurezza Elena Galli, è l’uso degli ormai onnipresenti cellulari.

«Da inizio anno – dice il comandante Marco Andolfi – abbiamo ritirato 36 patenti». Alle 36 patenti ritirate per uso del telefono cellulare se ne aggiungono altre 85 ritirate per i motivi più disparati. Una buona parte del lavoro deriva anche dalla guerra alla sosta selvaggia. «Lungo il solo corso Matteotti in sei mesi sono state elevate 1447 sanzioni». Si tratta di multe date a chi sostava negli stalli blu, magari senza pagare, oppure a chi sostava sui marciapiedi. Altra guerra è quella allo scarico abusivo di rifiuti: 47 le sanzioni elevate per abbandono improprio. Tra i casi più recenti due automobilisti sorpresi dalle telecamere a scaricare sacchi attorno ai cassonetti, per giunta lasciandoli sotto il sole battente.