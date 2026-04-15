Astra veicoli industriali, 80 anni di storia nel 2026

A Piacenza, crocevia centrale per raggiungere l’Italia e il resto d’Europa, si trova il cuore produttivo e tecnologico dell’azienda, qui vengono progettati e realizzati veicoli heavy-duty destinati a tutto il mondo. Grazie al lavoro di personale altamente qualificato e alla presenza di competenze ingegneristiche e produttive di grande valore vengono prodotti mezzi offroad capaci di effettuare missioni estreme e impieghi gravosi. Dall’Africa al Medio Oriente, dall’Asia al Sudamerica, Astra si è affermata nel corso degli anni come uno dei marchi di riferimento nella progettazione e produzione di veicoli industriali pesanti offroad a livello internazionale.

Una lunga storia industriale costruita su competenza, innovazione e una profonda identità italiana. Nel 1946, nel contesto di un Paese impegnato nella ricostruzione dell’immediato dopoguerra, l’imprenditore piacentino Mario Bertuzzi decise di partecipare ad un’asta in Sardegna per l’assegnazione di mille automezzi residuati bellici destinati alla riconversione ad uso civile.

Nasce così Astra, Anonima Sarda Trasporti, un’azienda che in un periodo segnato da grandi trasformazioni economiche e sociali, ha contribuito allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, accompagnando la crescita del Paese con soluzioni concrete e innovative, distinguendosi fin da subito per la progettazione e produzione di veicoli robusti e affidabili, destinati a operare nei contesti più difficili.

Negli anni ’50 e ’60, in pieno boom economico, ASTRA consolida la propria presenza sul mercato italiano, ampliando progressivamente la gamma di veicoli e rafforzando le proprie competenze ingegneristiche. L’attenzione alla qualità costruttiva e alla capacità di rispondere alle esigenze dei cantieri più complessi diventa un tratto distintivo del marchio.

Gli anni ’70 segnano un’ulteriore fase di sviluppo, caratterizzata da una crescente specializzazione nei mezzi cava-cantiere e nei veicoli ad alte prestazioni per impieghi estremi. Astra si afferma come partner affidabile per grandi opere infrastrutturali, costruendo una reputazione solida basata su prestazioni, durata e affidabilità.

Gli anni ’80 aprono una nuova fase di crescita e internazionalizzazione, consentendo all’azienda di accedere a nuove risorse tecnologiche, industriali e commerciali. Questa tendenza continua poi negli anni successivi quando Astra rafforza la propria presenza sui mercati internazionali, ampliando l’offerta e sviluppando veicoli sempre più specializzati per applicazioni in condizioni operative estreme. Negli anni 2000 l’azienda acquisisce il know-how per la progettazione e costruzione dei Dumper Articolati ADT, e dei veicoli per traino eccezionale oltre le 200 tonnellate di peso combinato, conciliando la professionalità di personale altamente specializzato con le tecnologie più innovative. Oggi, i mezzi Astra vengono impiegati per attività estrattive e grandi infrastrutture, fino agli impieghi logistici e militari, confermando la capacità dell’azienda di rispondere a esigenze altamente diversificate.

La storia di Astra è segnata da prodotti diventati riferimenti nel settore: dai primi autotelai BM, predecessori dei Dumper e disponibili con un’apprezzatissima mezza cabina e sedile reversibile, ai successivi modelli di dumper rigidi RD, fino alle moderne gamme HD (Heavy Duty), progettate nelle loro diverse versioni e configurazioni per operare nelle condizioni più estreme.

Questi mezzi hanno trovato impiego in progetti titanici eseguiti da grandi imprese italiane che lavoravano all’estero, soprattutto in Africa e Medio Oriente: dallo spostamento del tempio di Abu Simbel in Egitto alla costruzione dalla diga di Kariba sul fiume Zambesi e poi ancora in Ghana per la costruzione di quello che ancora oggi risulta essere il lago artificiale più esteso al mondo sul Volta. Più recentemente, i mezzi ASTRA, tra HD e RD, sono stati impiegati per la costruzione della Grand Ethiopian Renaissance Dam, la più grande centrale idroelettrica in Africa.

Negli anni ’80 Astra partecipa per 2 volte alla Parigi Dakar, una delle prove più impegnative e ardue in cui Astra ha avuto la possibilità di dimostrare ancora una volta il suo carattere off-road e le caratteristiche di robustezza ed affidabilità dei propri mezzi.

Accanto alle applicazioni civili, Astra sviluppa da sempre soluzioni per la difesa

Il settore dei veicoli per la difesa costituisce un importante elemento di continuità rispetto alla prima attività dell’azienda di revisione e ricomposizione di residuati bellici. ASTRA ha sviluppato nel tempo anche soluzioni specifiche per il settore della difesa, progettando e realizzando veicoli logistici e tattici destinati alle forze armate e alle missioni operative in contesti complessi.

Il costante progresso rappresenta la testimonianza dell’evoluzione tecnologica e della continuità di un progetto industriale che ha saputo rinnovarsi nel tempo rimanendo fedele alla propria vocazione off road, sapendosi adattare alle specifiche necessità del periodo storico, muovendosi tra mondo civile e militare sempre nell’ambito dei veicoli speciali.

Oggi Astra è riconosciuta nel mondo come un’eccellenza italiana nel segmento dei veicoli heavy-duty per impieghi gravosi, con una presenza consolidata in Africa, Medio Oriente, Asia e America Latina. I suoi mezzi operano in condizioni difficili, contribuendo alla realizzazione di infrastrutture strategiche e allo sviluppo di interi territori.

«Celebrare 80 anni significa valorizzare un patrimonio industriale e umano unico, costruito nel tempo grazie alla dedizione delle persone e alla fiducia dei nostri clienti», dichiara la Direzione aziendale. «Astra continuerà a crescere nel mondo, mantenendo salde le proprie radici italiane e la capacità di affrontare le sfide più complesse con competenza e determinazione.»