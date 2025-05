Attacchi dei lupi, Murelli: «Indennizzi per chi subisce danni»

La commissione Affari europei del Senato ha approvato una risoluzione che impegna il Governo a prevedere indennizzi a favore di agricoltori e allevatori che hanno avuto danni provocati da attacchi di lupi. La risoluzione, firmata anche dalla senatrice piacentina Elena Murelli (Lega) membro della Commissione, ritiene positiva la modifica della direttiva che sposta i lupi da specie rigorosamente protetta a solo protetta. «Lo spostamento - spiega Murelli - consente agli stati membri una gestione più flessibile nel controllo delle popolazioni di lupi nel loro territorio». Accanto alle misure di contrasto resta però importante la tutela del lupo, ma la modifica è necessaria perché negli ultimi dieci anni il lupo ha creato «crescenti sfide socioeconomiche - ha continuato la senatrice - per quanto riguarda la coesistenza con alcune attività umane, in particolare in termini di danni al bestiame di allevamento anche nel nostro territorio».

In questo caso, la direttiva lascia spazi agli Stati un margine di discrezionalità nel gestire la convivenza tra uomo e lupo, con misure che possono essere adattate alle differenti situazioni a livello regionale e territoriale. «I danni causati dai lupi sono concentrati a livello locale, generando così forti pressioni solo su alcune aree o regioni. Per gli Stati membri, resta possibile introdurre o mantenere nei propri ordinamenti una normativa più rigorosa rispetto a quella europea, a protezione della specie e dell’ecosistema, e al contempo concentrare le misure di controllo della presenza del lupo nei punti in cui questa rappresenta una minaccia per l’uomo o per le sue attività». Questo è fondamentale, conclude la senatrice Murelli «come lo è stato chiedere di compensare i danni che l’aumento della popolazione di lupi determina sul settore zootecnico a causa dell’intensificarsi degli attacchi agli allevamenti, con conseguenti difficoltà per gli agricoltori nel sostenere i costi diretti degli attacchi ma anche i costi indiretti, come aborti del bestiame, animali dispersi o feriti e un calo di produttività causato dallo stress subito dalle greggi o dalle mandrie».