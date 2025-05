Lupi oltre le recinzioni elettriche: asinello dilaniato ad Agazzano

Un asinello di 16 anni, Bernardo, è stato aggredito dai lupi ad Agazzano e ha riportato ferite così devastanti che, per mettere fine a una tremenda agonia, non c'è stata altra soluzione che abbatterlo. E' accaduto all'alba di domenica 25 maggio alla "Tenuta Gonzaga", pensione per cavalli anziani.

Le recinzioni elettrificate di oltre un metro di altezza non sono state sufficienti a tenere lontani i lupi. Erano state disposte dopo che, nel 2020, venne sbranata una capretta.

L'animale è stato azzannato nella parte posteriore ed stato trovato ormai in fin di vita da un passante che ha dato l'allarme. Un veterinario ha fatto il possibile per salvargli la vita ma le lesioni erano troppo gravi e si è reso necessario procedere alla soppressione. Quattro lupi, da quanto si apprende, sono stati avvistati nella zona nella stessa mattinata.