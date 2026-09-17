"Attraverso il design" in omaggio a Marco Ferreri

Un “artista senza confini”. Il designer Marco Ferreri, morto lo scorso agosto, amava definirsi così. La seconda edizione di “Attraverso il Design”, il progetto ideato e curato dall’associazione culturale “Home Gallery” di Cecilia e Carlo Ponzini, quest’anno omaggia Ferreri, tra i più grandi maestri del progettare. Il programma della giornata di sabato, 19 settembre, si articola in tre momenti, ed è stato presentato nel palazzo della Banca di Piacenza.

Il pensiero al centro della mattinata

Dalle 9.30, al Teatro Municipale, dopo i saluti istituzionali si avvicenderanno due talk, condotti da Carlandrea Triscornia. Per il primo sono attesi Luca Groppi, direttore di Confindustria Piacenza; Luigi Colombo, prorettore della sede piacentina del Politecnico di Milano; Francesco Zurlo, preside della scuola di design del Politecnico; il professore Stefano Foletti, gli architetti Giorgio Palù e Giorgio Donà, il designer Daniele Lago e Gilda Bojardi, direttrice della rivista Interni. A seguire le voci di nove imprenditori, da Giacomo Canali di Barilla ad Andrea Lezoli di Pubbliregia Ferrero, riunite sul palco da Anna Paola Cavanna, presidente della Laminati Cavanna, realtà piacentina storica nel settore dell’imballaggio flessibile. «Piacenza è parte della Packaging Valley, una strada di aziende storiche e nuove che si estende fino a Bologna – spiega Cavanna – . Sabato metteremo insieme attori e professionisti del settore del packaging per guardare al futuro». Lo sottolinea il titolo esteso dell’evento: “Packaging Valley. Il futuro si progetta insieme”.

Al pomeriggio, il valore sociale e delle comunità

Dalle 16, in piazza Sant’Antonino, spazio al valore sociale della giornata, con le esibizioni dell’Accademia di Danza Domenichino da Piacenza e della Vap Sitting Volley. «Il Municipale è un logo che appartiene alla città – spiega l’architetto Ponzini – . Vogliamo “portarlo fuori” e, per una giornata, trasformarlo in una piazza della cultura, aperta a università, imprese, designer, istituzioni, studenti e cittadini». Verranno premiati gli studenti del Liceo Tramello e del Politecnico di Milano vincitori del concorso “Attraverso il Design”, dedicato al rapporto con la città e, in particolare, sul Lungo Po e la società Canottieri Nino Bixio.

Alla sera, cultura ed emozione

Sabato sera, il terzo momento della giornata: alle 21 il Teatro Municipale ospiterà Alessandro Quarta con l’Ensemble Filarmonica Italiana per il Concerto di Gala benefico “Da Vivaldi a Piazzolla”. «Design e musica parlano un linguaggio di emozione, trasformazione e di interpretazione della libertà. Quarta, con la sua capacità tecnica ed eclettismo, riuscirà a darci tante emozioni con una lettura de “Le Quattro Stagioni”», spiega Cristina Ferrari, direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza . In programma anche composizioni di Astor Piazzolla, tra cui “Oblivion” e “Libertango”. Prima del concerto saranno consegnati i due premi dell’edizione 2026, riconoscimenti a realtà che hanno contribuito alla crescita del territorio: la Banca di Piacenza, che sostiene e crede nell’evento, e l’architetto Giorgio Palù. «Siamo una banca del territorio che sta vicino alle iniziative intellettuali, culturali e industriali – dichiara Domenico Capra, vicepresidente della Banca di Piacenza – . Questa le riassume tutte, è un onore». E Palù, Compasso d’Oro Adi nel 2016 per l’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona, rimarca l’importanza di avere coraggio nell’accettare nuove sfide e guardare avanti.