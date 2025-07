Ausl, ok al bilancio con -69 milioni. «Regione ripianerà come ogni anno»

Passa il bilancio preventivo dell'Ausl presentato all'assemblea dei sindaci in Provincia. La direttrice generale dell'azienda sanitaria Paola Bardasi ha spiegato alla Conferenza sanitaria riunita per quasi tre ore che il disequilibrio da 69 milioni di euro sarà «come sempre ripianato dalla Regione» e ha presentato i progetti. Ecco la mappa del voto, che ha visto larga parte del centrodestra salire sulle barricate dell'astensione, con alcuni voti addirittura contrari. Non sono mancate scintille politiche.

FAVOREVOLI: Bobbio, Borgonovo, Cadeo, Calendasco, Castelvetro, Cerignale, Corte Brugnatella, Ferriere, Fiorenzuola, Gragnano, Lugagnano, Piacenza, Pianello, Pontenure, Rivergaro, Sarmato, Travo, Vernasca, Zerba, Provincia

ASTENUTI: Alseno, Alta Val Tidone, Besenzone, Carpaneto, Castelsangiovanni, Cortemaggiore, Farini, Gazzola, Gossolengo, Morfasso, Piozzano, Pontedellolio, San Giorgio, Villanova, Ziano

CONTRARI: Monticelli, Podenzano, Rottofreno, Vigolzone

ASSENTI: Agazzano, Bettola Caorso, Castellarquato, Coli, Gropparello, Ottone, San Pietro

Il resoconto di tutto il dibattito su Libertà di giovedì 17 luglio