Auto contro palo della luce, arrivano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di giovedì 25 per un incidente stradale accaduto attorno alle ore 20.15 alle porte di Piacenza, lungo la Via Emilia Pavese, in direzione Sant'Antonio.

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente accaduto per motivi ancora da chiarire: dinamica al vaglio della polizia locale. Segnalati rallentamenti alla circolazione.

I pompieri sono accorsi anche perché una delle vetture ha urtato un palo della luce, proprio all'altezza delle strisce pedonali. Il lampione si è inclinato pericolosamente sulla carreggiata ed è stato necessario metterlo in sicurezza.

Sul posto anche le ambulanze inviate dal 118 per portare i soccorsi a due persone fortunatamente con ferite non gravi.