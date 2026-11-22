Incidente nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre nei pressi di Bettola. Per cause da chiarire, un'auto è uscita di strada ed è finita nel canale. A bordo due giovani di 22 e 23 anni rimasti feriti e condotti al pronto soccorso. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti la Pubblica assistenza di Pontedellolio, l'auto infermieristica, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.