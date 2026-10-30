Auto esce di strada e vola per quattro metri: giovane ferito
L’incidente alle porte di Fiorenzuola, sulla strada per Baselicaduce. La vettura è finita in un campo a cento metri dalla carreggiata
Manrico Lamur
|2 ore fa
I soccorsi al ferito - © Libertà/Manrico Lamur
Un incidente stradale dalla dinamica insolita si è verificato attorno alle 22 all’ingresso di Fiorenzuola, lungo la strada che collega il capoluogo della Val d’Arda alla frazione Baselicaduce. Una Ford Fiesta condotta da un giovane, giunta all’altezza di una curva a gomito, ha proseguito dritta uscendo dalla carreggiata. La vettura ha compiuto un salto di circa quattro metri, finendo in un campo e arrestandosi a un centinaio di metri dalla strada, a quanto risulta senza ribaltarsi.
Nell’incidente il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Pubblica assistenza con un’ambulanza, affiancati dall’automedica, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Piacenza per gli accertamenti e le cure del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo della vettura.
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