Auto esce di strada, muore una 78enne

Incidente mortale a Vernasca nel pomeriggio di domenica 4 maggio: un'auto Fiat 500 è uscita di strada mentre percorreva una strada bianca in località Gallosi ed è finita in una scarpata schiantandosi contro un albero. La donna che era al volante, Luisa Ferrari, 78enne di Fiorenzuola che nel fine settimana si recava nella sua casa proprio ai Gallosi, sarebbe stata colpita da un malore. Sul luogo sono accorsi i vigili del fuoco e l'auto medica di Fiorenzuola nonché un'ambulanza della Pubblica assistenza di Lugagnano e i carabinieri di Vernasca e Gropparello. La gravità della situazione ha indotto la centrale operativa del 118 a procedere con l’invio dell’eliambulanza da Parma, purtroppo però per la donna non c'è stato più nulla da fare.

La Fiat 500 è finita contro un albero