Auto fuori strada nella notte, feriti due giovani

Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte in località Nosone, tra Sarmato e Borgonovo.

Un mezzo fuoristrada si è ribaltato ed è finito a ruote all'aria nel fosso a lato della carreggiata. All'interno due giovani, che hanno riportato serie ferite. Una ragazza è stata trasportata in ospedale con l'eliambulanza.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, presenti anche i vigili del fuoco.