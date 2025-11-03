Auto fuori strada nella notte, feriti due giovani
L'incidente è avvenuto in località Nosone, tra Sarmato e Borgonovo
Cristian Brusamonti
|1 ora fa
Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte in località Nosone, tra Sarmato e Borgonovo.
Un mezzo fuoristrada si è ribaltato ed è finito a ruote all'aria nel fosso a lato della carreggiata. All'interno due giovani, che hanno riportato serie ferite. Una ragazza è stata trasportata in ospedale con l'eliambulanza.
Sul posto, oltre ai sanitari del 118, presenti anche i vigili del fuoco.