Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Auto fuori strada nella notte, feriti due giovani

L'incidente è avvenuto in località Nosone, tra Sarmato e Borgonovo

Cristian Brusamonti
|1 ora fa
Auto fuori strada nella notte, feriti due giovani
1 MIN DI LETTURA
Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte in località Nosone, tra Sarmato e Borgonovo.
Un mezzo fuoristrada si è ribaltato ed è finito a ruote all'aria nel fosso a lato della carreggiata. All'interno due giovani, che hanno riportato serie ferite. Una ragazza è stata trasportata in ospedale con l'eliambulanza.
Sul posto, oltre ai sanitari del 118, presenti anche i vigili del fuoco.

Gli articoli più letti della settimana