Auto fuori strada si incendia, muore un uomo tra le fiamme

Gravissimo incidente oggi, lunedì 21 luglio, in località Bertoni, a Vernasca: per cause da accertare, un uomo ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua auto, una C3, che si è incendiata subito dopo l'impatto. Le fiamme non hanno dato scampo all'uomo e si sono poi propagate alle sterpaglie e ai campi a margine della carreggiata. I vigili del fuoco di Fiorenzuola sono intervenuti e hanno spento l'incendio, ma nulla da fare per l'uomo rimasto vittima del terribile incidente.