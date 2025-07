Morto tra le fiamme a Vernasca, più ipotesi al vaglio

Si chiamava Michele Losacco, 60 anni, l'uomo che ieri, lunedì 21 luglio, ha perso la vita nell'incendio della sua automobile, una Citroen C3. E' accaduto in località Bertoni, nel comune di Vernasca: ancora da chiarire la dinamica che potrebbe essere costata la vita al 60enne residente a Fiorenzuola: tra le ipotesi anche quella di un malore che avrebbe impedito al conducente del mezzo di abbandonare la vettura in fiamme oppure si ipotizza che l'incendio sia scaturito in seguito a un'uscita di strada a causa della quale l'uomo non sarebbe stato in grado di evitare il peggio. Tutto quanto è al vaglio dei carabinieri di Vernasca che stanno conducendo gli accertamenti sul caso.