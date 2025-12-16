Auto parcheggiata travolta a Settima, vigili del fuoco in azione

Auto parcheggiata lungo la Statale 45 travolta da un'altra vettura nei pressi dell'incrocio di Settima. È accaduto verso le 17.00 di oggi pomeriggio, martedì 16 dicembre.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 - in totale tre ambulanze e un'auto medica - e i carabinieri della Stazione di Bobbio. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco vista la presenza di motori a Gpl in entrambi i mezzi coinvolti. Nello scontro hanno riportato ferite lieve le due donne al volante delle auto. Traffico rallentato su tutta la tratta dove è stato introdotto il senso unico alternato provvisorio durante le operazioni di soccorso.