Auto segnalata dalle telecamere: fermati due uomini

Segnalati dalle telecamere e fermati dalla polizia locale: due uomini già coinvolti in altre attività investigative sono stati identificati a Monticelli dopo un controllo scattato grazie al sistema di lettura targhe. A intercettare il veicolo è stato il comandante della polizia locale, Maurizio Gioacchini, che lo ha bloccato mentre attraversava il territorio comunale.

A bordo si trovavano due italiani che hanno dichiarato di essere privi di documenti e si sono mostrati poco collaborativi durante i controlli. Per procedere all’identificazione, Gioacchini ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri.

I due sono stati accompagnati in caserma, dove gli accertamenti hanno permesso di identificarli e di verificare che risultavano già coinvolti in altre attività investigative. Inoltre, il conducente dell’auto è stato trovato alla guida senza patente.

Le indagini della polizia locale sono ancora in corso per chiarire ulteriormente la posizione dei due uomini e le ragioni della loro presenza sul territorio. «Il nostro tempestivo intervento - sottolinea Gioacchini - ha permesso di prevenire possibili attività illecite a danno dei cittadini».

Sull’episodio interviene anche il consigliere di maggioranza Matteo Rossi, che evidenzia l’efficacia del sistema di videosorveglianza comunale. «La rete di telecamere e i dispositivi di lettura targhe installati negli ultimi anni stanno dando risultati concreti. Naturalmente servono operatori preparati e attenti, ma senza questi strumenti l’operazione non sarebbe stata possibile. L’investimento effettuato si sta dimostrando importante per la sicurezza della comunità».