Autovelox in città, basta la scatola: potenziali infrazioni diminuite del 60%

Velocità media diminuita di 11,7 km/h e possibili infrazioni calate di quasi il 60 per cento. E’ uno dei risultati ottenuti fino a qui dalla campagna di sicurezza stradale messa in atto dal Comune di Piacenza con il progetto Attenta-mente. Iniziativa che ora è giunta alla terza fase, ovvero all’approdo dei dati in prefettura, in particolare all’Osservatorio dell’incidentalità stradale presieduto dalla prefetta Patrizia Palmisani.

Sarà proprio la prefetta Palmisani, se lo riterrà, a firmare il decreto con il quale verranno stabilite le strade piacentine in cui sarà possibile installare autovelox fissi che saranno utilizzati secondo la filosofia del progetto Attenta-mente: fungere da deterrente nei confronti di chi ha il piede troppo pesante. Nelle strade indicate dal decreto prefettizio verranno montati contenitori di colore arancione realizzati apposta per alloggiare l’autovelox in sicurezza.