Qualcosa, anche di sostanzioso, almeno a livello economico, si muove attorno a viale Dante. L’incontro che si è tenuto fra il vicesindaco Matteo Bongiorni, il comandante della Polizia locale Mirko Mussi, l’ispettrice Manuela Gentili con i rappresentanti del Gruppo di vicinato, che conta oggi quasi 600 persone fra residenti e commercianti della strada e delle aree circostanti, ha fissato alcuni punti fermi sulle azioni che l’amministrazione sta per assumere, così come quelle che non si potranno realizzare. Alla luce delle richieste che da anni chiede chi vive e lavora nella via, un aspetto è però considerato non convincente da Felice Di Genova, con Gennaro La Tela e Stefano Iori fra i referenti del gruppo: «Avremmo gradito ci fossimo lasciati con qualcosa di scritto. Siamo soddisfatti solo a metà, perché dopo quattro anni di parole e incontri avremmo preferito una carta da consultare in quanto siamo cittadini che si impegnano con continuità a inviare segnalazioni riguardanti il nostro quartiere».

Il progetto Mizar, 335mila euro per la sicurezza, con nuove telecamere al Giardino di via Grandi, e il sostegno ai giovani del quartiere, con la presenza di educatori di strada, da poco approvato dal Comune, è comunque «accolto con soddisfazione» dai residenti.

Viabilità e sicurezza i temi cardine dell’incontro. «Ci è stato assicurato che in primavera partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica sia orizzontale sia verticale - dice Di Genova - abbiamo chiesto di potere essere presenti, soprattutto per valutare la posizione dei passaggi pedonali». Oggi, dice Di Genova, in alcune fermate dell’autobus non esistono più. «Una persona anziana che scende dall’autobus deve fare diversi metri a piedi per trovare le zebre che consentano di attraversare la strada».