Baby gang e spedizione notturna: ragazzini aggrediti chiamano il 113

Una banda di ragazzini si presenta alla Besurica e aggredisce un gruppo di altri ragazzini minacciandoli e strattonandoli. Pare che il gruppo, come già accaduto più volte la scorsa primavera, abbia puntato agli indumenti griffati delle vittime. Il fatto è avvenuto nei pressi della chiesa della Besurica giovedì sera, intorno alle 22. I ragazzini aggrediti hanno subito chiamato il 113 e sul posto si sono precipitate le volanti della polizia. I malfattori sono stati descritti come tre nordafricani, con un’età presumibilmente compresa fra i 16 e i 18 anni.

Secondo testimoni, indossavano tute grigie e nere. Dalla questura è stato mantenuto il più stretto riserbo circa l’accaduto. Indagini sono comunque in corso, anche se al momento non risulterebbero ancora denunce.