Bambini e insegnanti in piazza per dire «Basta al genocidio»

Sette scuole nel cuore di Piacenza insieme per creare un grande girotondo della pace a sostegno del popolo palestinese

Riccardo Foti
|3 ore fa
Bambini delle scuole in piazza Cavalli per chiedere la pace a Gaza- © Libertà
1 MIN DI LETTURA
«Quante persone dovranno ancora morire?« »Quando tutta la gente del mondo riavrà per sempre la sua libertà?»
Cantano Blowin' in the wind di Bob Dylan, incuranti della pioggia, i bambini delle scuole piacentine che questa mattina hanno partecipato a un grande girotondo per la pace e all'abbraccio collettivo di vicinanza ai compagni palestinesi. Piazza Cavalli ha fatto da cronice a una bella manifestazione colorata da striscioni, bandiere della pace e cartelloni per dire basta alle atrocità compiute sulla Striscia di Gaza.
Sette le scuole, tra elementare e medie, che hanno voluto esserci. Centinaia di bambini e insegnanti che non hanno voluto rimanere indifferenti a quello che sta succedendo in Medio Oriente. 
Nel cuore di Piacenza hanno quindi manifestato per tutta la mattinata le delegazioni di circoli didattici II, III, IV, V , la media Dante-Carducci, Cpia, e una classe del Cassinari. «La città c'è e si esprime contro il genocidio messo in atto da Israele - le parole della dirigente scolastica Monica Caiazzo -, ma soprattutto siamo qui per promuovere e chiedere con forza il rispetto dei diritti umani».
