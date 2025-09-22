In mille in centro storico per Gaza

Circa un migliaio i piacentini che hanno affollato le vie e le piazze del centro cittadino per manifestare, come avvenuto in tante città d'Italia, contro quanto sta mettendo in atto il Governo israeliano a Gaza. Un gran colpo d'occhio quello della colonna di manifestanti lungo lo stradone Farnese per un evento pro Palestina che non ha fatto registrare incidenti di sorta. Soltanto canti e cori che inneggiavano alla pace per un corteo al quale hanno preso parte anche volti noti della politica locale, i rappresentanti sindacali ma soprattutto tanta gente comune.