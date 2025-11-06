Bambino ustionato con il latte bollente, trasportato a Parma in elisoccorso

Attimi di grande apprensione a Castelvetro quando - per cause ancora in corso di accertamento - un bambino sarebbe rimasto ustionato da del latte bollente. Il piccolo di 4 anni sarebbe stato raggiunto dal liquido su braccia e torace. L'allarme è scattato verso le 10 di stamattina, giovedì 6 novembre.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e gli operatori della Pubblica assistenza Monticelli. Necessario anche l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il bambino all'ospedale Maggiore di Parma.

Il piccolo avrebbe riportato ustioni di secondo grado, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.