Banda del buco colpisce l’azienda agricola Mulino di Bisi: l’obiettivo era il bancomat

Quasi 5mila euro di danni per l’azienda agricola Mulino di Bisi di via Colombo. Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio ignoti sono entrati nel negozio che si trova poco fuori dal Consorzio Agrario. I ladri avevano come obiettivo il bancomat della Banca di Piacenza che confina con il locale. Quando hanno cercato di assaltare lo sportello praticando un altro foro nel muro, è scattato l’allarme della Banca.

Decisa la fuga, hanno rubato dal negozio alimentare vari salumi, prosciutti e culacce, oltre alla cassa con mille euro in contanti.

«Abbiamo paura, la zona non è più tranquilla, soprattutto di sera. Purtroppo tra il furto di contanti, dei prodotti alimentari e i danni al locale come i buchi nel muro, la porta del cortile danneggiata, l’impianto di sorveglianza da sistemare e ripristinare, abbiamo subito un danno che si aggira sui 4.000/5.000 euro» queste le parole di Anna Mori, Socia Azienda Agricola Mulino di Bisi.