Bedola di Castelvetro, uomo di 58 anni trovato senza vita nella sua abitazione

Tragedia della solitudine a Castelvetro, dove un 58enne è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione: il decesso sembra risalire ad almeno una decina di giorni fa.

La scoperta è avvenuta nella mattinata di domenica in località Bedola, dopo l’allarme lanciato da alcuni conoscenti che da ormai diverso tempo non avevano avuto contatti con lui. Il 58enne, infatti, non era originario della nostra provincia, viveva solo e non aveva parenti vicini. Sul posto, attorno a mezzogiorno, si sono precipitati ieri i vigili del fuoco dal distaccamento di Fiorenzuola. Dopo aver forzato l’ingresso, hanno confermato il peggiore dei sospetti, ritrovando il corpo senza vita. A quel punto, sul posto sono giunti pure i carabinieri delle stazioni di Villanova e Monticelli per i rilievi di rito, insieme al medico del 118 che ha constatato il decesso per cause naturali. Non sono stati rinvenuti, infatti, elementi che facciano pensare a episodi di violenza o al coinvolgimento di terzi. Mentre i carabinieri si sono preoccupati di rintracciare i famigliari più prossimi, Castelvetro si interroga davanti ad una morte avvenuta in solitudine: il decesso, in attesa di esami più approfonditi, sarebbe avvenuto non meno di dieci giorni fa.