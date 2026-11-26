In occasione del vertice del Consiglio europeo a Bruxelles sul prossimo bilancio Ue 2028-2034, Confagricoltura aderisce alla marcia pacifica indetta dal Copa-Cogeca per ribadire che la difesa dell’Unione passa da un’agricoltura forte e quindi da un adeguato stanziamento di risorse per il settore primario. Alla manifestazione, da Piacenza, partecipano il presidente di Confagricoltura Piacenza, Umberto Gorra e il direttore Raffaello Rossi, con la delegazione di Confagricoltura Emilia Romagna.

«Siamo tornati in piazza con tutti gli agricoltori europei dopo un anno e se serve ci torneremo ancora - ha dichiarato dalla manifestazione Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e del Copa -. Non possiamo accettare l’attuale proposta sul tavolo che prevede tagli al budget per l’agricoltura europea di oltre il 20%, nonché la rinazionalizzazione della Pac. Siamo fermamente convinti che la Pac debba rimanere uno strumento comunitario, da gestire con il pieno coinvolgimento delle organizzazioni degli agricoltori, saldamente ancorata alle esigenze concrete del settore».

«La prossima Pac definisce l’agricoltura del futuro in un momento in cui troppi agricoltori europei valutano l’abbandono. Pesano l’insostenibilità economica e le forti incertezze legate all’emergenza climatica, alla morsa del caro gasolio con conseguente impennata dei costi produttivi e alla grande instabilità geopolitica mondiale, che si riflette su accordi internazionali che spesso sacrificano la reciprocità — ha proseguito Giansanti —. Gli agricoltori europei salvaguardano la nostra sicurezza alimentare ogni giorno e meritano maggiori tutele.»

La Confederazione amplifica la posizione del Copa-Cogeca: «Oggi è l’ultima possibilità per l’Europa di ricostruire un’agricoltura solida». La filiera agroalimentare europea genera oltre 1 bilione di euro di valore aggiunto lordo e comprende oltre 9 milioni di aziende agricole, con quasi 9 milioni di addetti, nonché oltre 23mila cooperative agricole che danno lavoro a più di 600mila persone, prevalentemente nelle aree rurali.

«L’Europa non può rafforzare competitività, resilienza e autonomia strategica indebolendo uno dei pilastri su cui è stata fondata: il settore primario — ha concluso Giansanti —. Chiediamo una Pac forte e comune, una reale semplificazione burocratica e certezza normativa, un giusto reddito per gli agricoltori all’interno della filiera del cibo. Oggi più che mai la sicurezza è strategica. Investire in agricoltura significa garantire sicurezza alimentare e garantire un futuro all’Europa.»

«Essere oggi a Bruxelles, accanto agli agricoltori di tutta Europa, ha un significato preciso: la Pac è nata come politica comune e comune deve restare, con un bilancio all’altezza delle sfide che il settore ha davanti — dichiara il presidente di Confagricoltura Piacenza, Umberto Gorra —. Il bilancio della Pac è un investimento sulla sicurezza alimentare dell’Europa. Ridurre le risorse destinate all’agricoltura mentre le imprese fanno i conti con costi di produzione elevati, mercati instabili e rischi climatici sempre più frequenti significherebbe indebolire proprio il settore che garantisce cibo, presidio del territorio e tenuta delle aree rurali. Anche gli imprenditori agricoli piacentini chiedono che il Quadro finanziario 2028-2034 riconosca all’agricoltura il ruolo strategico che le spetta. Ai capi di Stato e di governo riuniti in queste ore chiediamo di ascoltare chi lavora la terra ogni giorno: nessun taglio alla Pac.»