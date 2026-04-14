Bimbo col braccio nel termosifone, liberato dai pompieri
Il piccolo della scuola primaria Alberoni era rimasto incastrato in classe
Federico Frighi
|3 ore fa
Momenti di apprensione ieri mattina alla scuola primaria Alberoni per un bambino rimasto incastrato con un braccio negli elementi radianti di un termosifone. Per liberarlo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Il piccolo è stato poi affidato alle cure di un equipaggio della Pubblica Assistenza Croce Bianca e portato al pronto soccorso pediatrico per esami di controllo.