Bimbo col braccio nel termosifone, liberato dai pompieri

Momenti di apprensione ieri mattina alla scuola primaria Alberoni per un bambino rimasto incastrato con un braccio negli elementi radianti di un termosifone. Per liberarlo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Il piccolo è stato poi affidato alle cure di un equipaggio della Pubblica Assistenza Croce Bianca e portato al pronto soccorso pediatrico per esami di controllo.