Piacenza

Boato nella notte a Sarmato, torna in azione la banda dei bancomat

Due esplosioni udite dai residenti e un'auto in fuga a forte velocità

Cristian Brusamonti
|4 ore fa
1 MIN DI LETTURA
Ancora in azione la banda dei bancomat. Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11, i ladri hanno fatto saltare il bancomat della Banca di Piacenza a Sarmato.
Residenti e testimoni hanno riferito di due esplosioni ben distinte udite alle 3.30 circa.
Un'auto in fuga a forte velocità si sarebbe allontanata dal paese.
L'area attorno allo sportello automatico della filiale è stata transennata e messa in sicurezza.
Sul posto indagano carabinieri e Sicuritalia.
Ancora da valutare l'entità dei danni e dell'eventuale bottino. 

