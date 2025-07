Bobbio, in bilico lo status di sede disagiata per i vigili del fuoco

Bobbio rischia di perdere lo status di “sede disagiata” per il distaccamento dei vigili del fuoco, con conseguenze dirette per il personale in servizio. A sollevare il caso in Regione è stato il consigliere Marco Mastacchi (Rete Civica), che ha presentato un’interrogazione alla Giunta per chiedere quali azioni intenda intraprendere a sostegno della proroga di questo riconoscimento.

Il problema nasce dal fatto che, nonostante i comandi provinciali abbiano regolarmente inoltrato le richieste di proroga — come previsto dalle norme — a oggi non è ancora arrivata alcuna risposta ufficiale da parte del Ministero dell’Interno o del dipartimento dei vigili del fuoco. Lo status di “sede disagiata” era stato concesso lo scorso anno, in seguito all’emergenza maltempo che aveva colpito anche il nostro territorio. Questo riconoscimento comporta benefici contrattuali per i vigili del fuoco che lavorano in zone particolarmente difficili dal punto di vista logistico o ambientale.

Lo stato di emergenza è stato prorogato, perché le criticità (frane, smottamenti, danni alle infrastrutture) sono ancora presenti. Ma il rinnovo dello status per le sedi di Bobbio, Vergato e Castelnovo ne’ Monti resta in sospeso. Il consigliere Mastacchi chiede quindi alla Regione di intervenire per sollecitare una risposta da Roma e garantire che ai vigili del fuoco di Bobbio e degli altri distaccamenti vengano riconosciuti i diritti legati alle condizioni operative difficili in cui continuano a lavorare.