Bocconi con chiodi a Castel San Giovanni: «Gesti aberranti»

Lungo la strada della Polezzera nel comune di Castel San Giovanni sono stati rinvenuti alcuni bocconi «chiodati». Pezzi di carne o di salume con all’interno alcuni chiodi per infliggere sofferenze ancora più atroci ai poveri animali. Qualcuno segnala anche la presenza in zona di borsine sospette, con all’interno avanzi di cibo che sembrano lasciate lì apposta per attirare qualche animale. Subito dopo la segnalazione la sindaca Valentina Stragliati ha inviato la Polizia locale sul posto per un sopralluogo dopodiché è iniziato il tam tam sui social. Al momento sono in corso accertamenti. «Trovo questi gesti – dice Stragliati – aberranti. Qualcuno può non amare gli animali ma non è certo questo il modo di agire».