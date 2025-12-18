Bomba a mano nei boschi di Bobbio, intervento del Genio Pontieri

La bonifica di una bomba a mano italiana "OTO mod. 35", rinvenuta nella giornata di domenica 14 dicembre in un’area boschiva nel comune di Bobbio, è stata svolta mercoledì 17 dicembre da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, e coordinata dalla Prefettura. Le fasi hanno previsto anche la messa in sicurezza dell'area, sorvegliata dai carabinieri fino completamento delle operazioni.

Alle attività, come previsto dai protocolli d’intervento per queste circostanze, ha partecipato per il necessario supporto sanitario il personale del Comitato della Croce Rossa di Piacenza.