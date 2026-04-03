Bonus per le imprese reintrodotto, gli industriali: «La fiducia è tornata»

«Quando le imprese italiane non parlano con voce sola i risultati si vedono». Lo afferma Nicola Parenti, presidente di Confindustria Piacenza. A parlare in coro è stato il mondo industriale italiano al tavolo del Mimit (ministero delle imprese e del Made in Italy, dove l’incontro fra le imprese e il governo si è concluso con il ritorno del bonus previsto originariamente dal piano Transizione 5.0, successivamente ridotto nella misura del 35%, aliquota che aveva messo le associazioni datoriali sul piede di guerra, e quindi ora ristabilito.

I fondi per le oltre 7mila imprese esodate sono stati riportati a 1.3 miliardi, potenziati con altri 200mila euro, consentendo un credito d’imposta del 90%, evitando quel 35% che tanto aveva spaventato.

Sedutisi al tavolo con l’ansia di chi doveva portare a casa il risultato, i presidenti nazionali di Confindustria, Confapi Industria e Cna si sono alzati dopo mezz’ora soddisfatti.