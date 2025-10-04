Borgonovo premia l'amazzone campionessa di fair-play

Gloria Tinaburri, 16enne amazzone valtidonese che la scorsa estate ai Campionati nazionali del mondo di Endurance ha rinunciato al suo risultato pur di aiutare una compagna infortunatasi durante la gara, domenica a Borgonovo verrà premiata pubblicamente.

L’amministrazione comunale, nell’ambito della festa dello sport che terrà banco in paese, ha deciso di consegnarle, alle 17,30 nell’area ex Monastero di lato la rocca, una pergamena.

La motivazione recita: «Il gesto di fair play, compiuto da Gloria Tinaburri, merita un riconoscimento in quanto indentifica il vero spirito dello sport, che mette al primo posto la persona e non la competizione».

«Non mi aspettavo così tanto – dice l’amazzone sedicenne -. Fare quello che ho fatto, fermarmi per aiutare una compagna che era in forti difficoltà, è stata una cosa del tutto normale». Per la sindaca Monica Patelli premiare Gloria è anche «un modo – dice - per additarla come esempio sia per i giovani, ma anche per gli adulti che non sempre sui campi da gioco hanno comportamenti che possono definirsi esemplari».