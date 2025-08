Gloria, un gesto che vale ben oltre una medaglia

Non ci ha pensato un attimo Gloria Tinaburri, la 16enne borgonovese alla prima apparizione in azzurro, in occasione dei Campionati del mondo di Endurance disputati in Francia: quando la sua rivale inglese, a pochi chilometri dalla conclusione dei 120 chilometri della gara, è caduta rovinosamente al suolo, il traguardo è divenuto secondario e ha prestato soccorso per 40 minuti alla collega amazzone prima dell'arrivo dei soccorsi. «Sono stati minuti terribili, aveva perso conoscenza e quando si è ripresa, si è agitata: aveva il volto insanguinato e anche il colpo al capo impresso dal cavallo dopo la caduta, è stato molto pesante - ha spiegato la giovanissima azzurra tesserata per La Bosana -. Purtroppo non tutti hanno agito come la sottoscritta: nonostante io stessa fossi in evidente difficoltà con i due cavalli, il mio Nabuik e l'animale della mia collega ferita, altri atleti sono transitati al galoppo, senza degnarci di uno sguardo». Dopo la grande paura, Gloria è salita nuovamente in sella e ha raggiunto la linea finale e durante le premiazioni conclusive, è stata celebrata a dovere e omaggiata di un mazzo di fiori. Per la sfortunata atleta anglosassone, viaggio in ospedale e intervento d'urgenza. Per i ringraziamenti a Gloria, serviranno parecchie settimane. Tinaburri invece può dirsi soddisfatta: alla prima esperienza in azzurro, la medaglia più preziosa, ovvero quella della sportività e del fair play.