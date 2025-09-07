Borgonovo, ritardi alla palestra: ginnastica all'aperto fino a gennaio

Per i 287 studenti e studentesse del Polo superiore Volta di Borgonovo il nuovo anno scolastico inizia senza palestra. I lavori per l’adeguamento sismico della palazzina per le attività sportive che avrebbero dovuto finire entro agosto, non sono in realtà ancora iniziati. Inizieranno lunedì 8 settembre. Colpa di due intoppi che hanno allungato a dismisura i tempi, obbligando a rivedere in corsa il cronoprogramma iniziale. In un caso è stato necessario rivedere il progetto iniziale s subito dopo si è verificato un maxi ritardo nella consegna del materiale di cantiere, da parte di una ditta sub-appaltratrice. Superati entrambi gli scogli ora il cantiere pare essere pronto per prendere definitivamente il via. Stavolta la data di fine lavori è fissata per metà gennaio.

Nel frattempo studenti e studentesse dovranno accontentarsi dell’area esterna alla scuola, dove c’è il campetto polifunzionale che nei prossimi tre mesi fungerà da palestra.