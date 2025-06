Borgonovo, un contributo per evitare inondazioni e un hub di protezione civile

Basta esondazioni a Zerbaglio. La Protezione civile regionale ha stanziato 15mila euro per completare la messa in sicurezza del rio Carona. Nel luogo, cioè, dove un ponticello sul rio crea una sorta di strozzatura. In occasione dell’ultimo nubifragio, poco prima di Pasqua, quella strozzatura aveva creato un “tappo”, tanto che l’acqua era esondata mandando sott’acqua anche un’abitazione privata, con disagi enormi per i residenti.

Altri 80mila euro sono stati destinati per riadattare il parcheggio della piscina comunale di Borgonovo in una sorta di hub, a servizio del paese e di tutta la vallata, utilizzabile in caso di maxi emergenze. Un luogo in cui ospitare, in caso di necessità, tutti i mezzi di protezione civile. Il parcheggio resterà comunque a servizio della piscina.