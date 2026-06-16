Braghi, un addio doloroso per l'ex catechista che fu eletto in Consiglio

Non accenna a placarsi l’ondata di cordoglio che ha travolto le comunità di Rivergaro e di Niviano. Ieri, lunedì 15 giugno, rimarrà data scolpita nella memoria dei tantissimi amici di MIchele Braghi che sono rimasti attoniti alla notizia della scomparsa del 33enne in seguito a un incidente stradale lungo la Statale 45 . Un malore sembra essere stato alla base dell'incidente tra la sua utilitaria e un furgone di corriere espresso, guidato da un 41enne, rimasto lievemente ferito.

Il capogruppo della maggioranza consiliare di Rivergaro è stato per anni un punto di riferimento per tante delle realtà che impreziosiscono la comunità trebbiense. Dalla chiesa, dove Braghi ha svolto anche funzioni di catechista, al calcio dove era prezioso factotum per la formazione amatoriale di Rivergaro. Un impegno quest’ultimo che si era leggermente ridotto visti gli impegni istituzionali imposti dal nuovo ruolo di consigliere. Eletto nel 2024 con la lista «Insieme per Rivergaro» capeggiata dall’attuale sindaco Andrea Gatti, Braghi entrò in Consiglio con quasi un centinaio di preferenze e fu nominato capogruppo.

«Era una persona splendida, oltre che un consigliere prezioso. In particolare si occupata dei rapporti con le tante associazioni del territorio» ha detto il primo cittadino che ha annunciato «il lutto cittadino nel giorno delle esequie». Un impegno amministrativo che è stato naturale conseguenza dell’attivismo del 33enne che lavorava come elettricista per una ditta del territorio. MIchele Braghi lascia i genitori, Maria Concetta e Davide, oltre alla sorella Giulia. E un grande vuoto tra i tanti che avevano imparato ad apprezzarlo per la sua genuina volontà di lavorare per il bene di tutta Rivergaro. "Ci univa la passione per la cosa pubblica e l'amore per Rivergaro" hanno detto i consiglieri di minoranza.