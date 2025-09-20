Brucia capannone agricolo, mezzi distrutti

Un incendio ha devastato un capannone agricolo di Guardamiglio nella mattina di sabato 20 settembre. Il rogo è divampato attorno alle 11.30 nel deposito della Cascina Traversi, da cui si è levata una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, anche dalla sponda opposta del fiume Po a Cotrebbia di Calendasco.

Le fiamme si sono propagate su circa 200 dei 900 metri quadrati di superficie coperta e per spegnerle sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo con due autopompe, un'autobotte e un'autoscala. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Guardamiglio. L'incendio, di cui si stanno accertando le cause, ha distrutto due trattori agricoli, una lama livellatrice, un essiccatore, una botte per liquami e una per diserbante. Danneggiati anche alcuni pannelli fotovoltaici posti sul tetto dell’edificio. La struttura del capannone non risulta compromessa dal punto di vista statico.