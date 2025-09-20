Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Brucia capannone agricolo, mezzi distrutti

incendio alla Cascina Traversi di Guardamiglio, danneggiati anche pannelli fotovoltaici ma struttura salva

Cristian Brusamonti
|6 minuti fa
L'incendio nel capannone a Cascina Traversi
L'incendio nel capannone a Cascina Traversi
1 MIN DI LETTURA
Un incendio ha devastato un capannone agricolo di Guardamiglio nella mattina di sabato 20 settembre. Il rogo è divampato attorno alle 11.30 nel deposito della Cascina Traversi, da cui si è levata una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, anche dalla sponda opposta del fiume Po a Cotrebbia di Calendasco.
Le fiamme si sono propagate su circa 200 dei 900 metri quadrati di superficie coperta e per spegnerle sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo con due autopompe, un'autobotte e un'autoscala. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Guardamiglio. L'incendio, di cui si stanno accertando le cause, ha distrutto due trattori agricoli, una lama livellatrice, un essiccatore, una botte per liquami e una per diserbante. Danneggiati anche alcuni pannelli fotovoltaici posti sul tetto dell’edificio. La struttura del capannone non risulta compromessa dal punto di vista statico. 
Uno dei mezzi distrutti
Uno dei mezzi distrutti

Gli articoli più letti della settimana