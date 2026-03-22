Bus da Selva a Piacenza anticipato: proteste di sindaci e famiglie

Nuovi disagi per gli studenti dell’Alta Valnure. Da lunedì la corriera E34 da Selva di Ferriere a Piacenza anticiperà la partenza di otto minuti per adeguarsi al traffico urbano: si partirà alle 5.39 da Selva e alle 5.59 da Ferriere, con rientro dopo le 15.30. Una modifica decisa da Tempi Agenzia che ha subito acceso le proteste di famiglie e amministratori locali.

I sindaci di Ferriere e Farini, Carlotta Oppizzi e Marco Paganelli, contestano il metodo: «Cambio comunicato solo tramite sito, senza confronto». In poco più di due anni l’orario mattutino è stato anticipato complessivamente di 15 minuti. Nonostante la richiesta di sospensione, l’Agenzia ha confermato la variazione in via sperimentale per verificare l’impatto del traffico sui tempi di percorrenza.

Le famiglie parlano di scelta penalizzante: i 17 studenti diretti alle scuole superiori di Piacenza dovranno svegliarsi prima delle 6, pur arrivando già con largo anticipo alle lezioni. «Il precedente orario garantiva la puntualità», spiegano alcuni genitori, evidenziando anche il posticipo del ritorno, con arrivo a Ferriere alle 15.38 e pranzo inevitabilmente tardivo.

«Vivere in montagna comporta già molte difficoltà», sottolineano i sindaci, chiedendo il ripristino dell’orario precedente almeno fino al termine dell’anno scolastico.