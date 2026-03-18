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Cadavere di un uomo affiora dal Po, vigili del fuoco in azione a Isola Serafini

Allarme questa mattina sul fiume alla centrale Enel nel territorio di Monticelli

Cristian Brusamonti
|2 ore fa
Cadavere di un uomo affiora dal Po, vigili del fuoco in azione a Isola Serafini
1 MIN DI LETTURA
Vigili del fuoco in azione alla centrale Enel di Isola Serafini, nel comune di Monticelli. L'allarme è scattato dopo il rinvenimento di un cadavere di un uomo alla centrale Enel nelle prime ore di mercoledì 18. Sul posto anche la squadra con gommone per recupero del corpo dal Po.
I carabinieri indagano sul caso del corpo ritrovato nel Po
I carabinieri indagano sul caso del corpo ritrovato nel Po
I carabinieri indagano sul caso del corpo ritrovato nel Po
Spetterà ai carabinieri raccogliere dati e informazioni per arrivare a dare un'identità al cadavere, il secondo riaffiorato dopo pochi giorni. 
Le operazioni si sono rivelate più complicate del previsto poiché  il corpo è rimasto incagliato in mezzo a un’isola di ramaglie e detriti che si è formata nel fiume.
La zona del ritrovamento a Isola Serafini
La zona del ritrovamento a Isola Serafini

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