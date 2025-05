Cadavere nel greto del Trebbia, è di un uomo di 78 anni

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel greto del Trebbia, all'altezza del ponte di Statto tra Bellaria e Case Marchesi. Si tratta di un 78enne. Il cadavere è stato avvistato da un medico svizzero di passaggio, che si è rivolto ad un ristorante della zona per lanciare l'allarme. Ancora ignote le cause del decesso. Sul posto stanno intervenendo i soccorritori del 118 con l'automedica, la pubblica assistenza Valnure di Rivergaro, i carabinieri guidati dal luogotenente Roberto Guasco e i vigili de fuoco. Presente anche un amico vittima per il riconoscimento.

La strada, tra la statale 45 e la provinciale 40, è al momento chiusa.