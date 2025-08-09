Cade in curva, motociclista ferito sulla Statale 45

Cade con la moto e finisce all'ospedale. Ennesimo incidente sui tornanti della Statale 45 nei dintorni del ponte Lenzino, nel comune di Corte Brugnatella. Un motociclista, per cause da accertare, ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito sull'asfalto rimanendo ferito. A prestargli i primi soccorsi e a dare l'allarme sono stati due automobilisti di passaggio, soccorritori della Croce Bianca di Piacenza. Il motociclista è stato poi trasportato all'ospedale da un'ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia: le sue condizioni non sembravano gravi.