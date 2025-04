Cadeo, auto a folle velocità si schianta contro un palo e danneggia tre vetture

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 aprile, lungo la via Emilia a Cadeo - di fronte al bar Morandi - si è verificato un violento incidente che, fortunatamente, non ha causato feriti. Un automobilista proveniente da Piacenza a velocità folle, ha perso il controllo del veicolo abbattendo un cartello stradale e un palo della luce. Il palo, divelto dalla violenza dell’impatto, è finito sopra a un'auto, regolarmente parcheggiata sul lato del bar, sfondando il parabrezza. In totale sarebbero almeno tre le vetture danneggiate. Qualche mese fa sarebbe avvenuto un incidente praticamente identico, sempre nello stesso punto e con dinamiche simili.

