Calendasco come le "Cronache di Narnia" con il suo portale magico

Sembra un armadio normalissimo ma in realtà, quando si aprono le ante, si rivela un “portale” di collegamento ad una realtà diversa: come nelle “Cronache di Narnia”, a Calendasco è arrivato “Portalis”, il progetto ideato e presentato da Nobodies Studios. Si tratta di una specie di totem interattivo e digitale che servirà, attraverso il gioco di ruolo, a conoscere informazioni sulla storia di Calendasco.

Portalis è solo la gemma del fermento “tech” che si sta sviluppando in questo periodo a Calendasco, specialmente all’ex scuola di Cotrebbia, dove il Comune ha affidato alla giovane realtà Nobodies Studios una stanza per sperimentare nuove prospettive legate al gaming, alla robotica e alla programmazione. Il risultato è stato un pomeriggio intero al castello di Calendasco dove grandi e piccini hanno potuto sperimentare queste possibilità assieme all’associazione Artù e altre realtà locali: c’è chi ha imparato come funziona una stampante 3D o chi ha potuto riprovare l’emozione di giocare con vecchi arcade su schermi “d’epoca”. C’è pure chi ha imparato a “programmare” senza neanche saper leggere o scrivere , grazie a simpatici robot intuitivi.

Tutti gli occhi sono per Portalis, armadio digitale (ma anche analogico, con giochi manuali) frutto dei finanziamenti del Pnrr legati al recupero delle ex scuderie del castello.

Foto Massimo Bersani