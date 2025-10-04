Camion carico di pomodori perde una ruota e blocca Borgonovo

Un autoarticolato Volvo Truck carico di pomodori ha perso una ruota mentre transitava lungo il trafficatissimo viale Marconi a Borgonovo. Il mezzo proveniva da Castel San Giovanni e nell'effettuare una svolta a sinistra verso il viale ha perso la ruota a causa della rottura di un mozzo. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli, ma le ripercussioni sul traffico sono state pesanti.

L’autoarticolato è rimasto per un'ora fermo al centro della carreggiata. Sul posto la Polizia Locale di Borgonovo con il comandante Riccardo Marchesi. La causa più probabile del guasto, è riconducibile ad un sovraccarico, motivo per cui il conducente, un 34enne di origine moldava, è stato sanzionato con circa 250 euro di sanzioni, 6 punti decurtati e ritiro di patente e carta di circolazione.