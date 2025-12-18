Camion perde gas, chiusa la tangenziale per sicurezza
Vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza il veicolo alle porte di Piacenza
Manrico Lamur
|1 ora fa
Un camion perde gas lungo la Caorsana, pesanti ripercussioni sulla circolazione in città. Traffico rallentato a Le Mose.
Nel tardo pomeriggio di giovedì 18 è stata disposta la chiusura della tangenziale dallo svincolo per Cremona (per chi proviene dalla SS 45) con deviazioni obbligatorie.
I vigili del fuoco sono entrati in azione per mettere in sicurezza l'area e il veicolo.
Sul posto anche ambulanza e carabinieri.
La polizia locale è impegnata a regolare la circolazione alle porte della città.
La situazione si è poi normalizzata in serata.