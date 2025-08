"Camping" abusivo in riva al Trebbia,  proteste a Bobbio: «Danni e rischi»

La costruzione di un ricovero abusivo con panche, tavoli e tettoie sulle sponde del Trebbia, a Mezzano Scotti, pare realizzata da alcuni stranieri, è stata segnalata in un esposto al sindaco di Bobbio, Roberto Pasquali, da un escursionista che, rivolgendosi a Libertà, ha dichiarato: «Ho constatato la presenza di strutture in legno inchiodate agli alberi vivi, tettoie di frasche, assi conficcate nel terreno con chiodi sporgenti e rifiuti plastici abbandonati, tra cui un rotolo plastificato, un salvagente e una matassa di filo da vigneto». Tale intervento, ha scritto al sindaco l’escursionista, «è non solo un grave oltraggio all’ambiente fluviale, ma anche un concreto pericolo per chi frequenta la zona». Ieri i carabinieri di Bobbio hanno effettuato un sopralluogo e svolto accertamenti.