Cantiere vero ma finti tecnici: coppia narcotizzata e ipnotizzata da truffatori

Si sono lasciati ingannare da una mail inviata da Ireti (poi rivelatasi fasulla) e dal fatto che, davanti a casa, fossero effettivamente in corso dei lavori di sostituzione delle condotte idriche. E così una coppia di Rottofreno ha aperto le porte di casa ad un sedicente tecnico di Ireti, apparentemente desideroso di controllare contatore e tubature dell'acqua, ma in realtà tutto concentrato ad arraffare il più possibile ori e gioielli.

E per essere sicuro di realizzare il colpo, sembra che il malvivente abbia spruzzato nell'aria una sostanza irritante che ha narcotizzato o, meglio, quasi "ipnotizzato" la coppia. «Ci diceva di consegnare l'oro e noi abbiamo obbedito» raccontano le vittime dell'accaduto. «Non sapevamo più quello che stavamo facendo». Così , tra preziosi e contanti, sono spariti non meno di 6mila euro. L'episodio risale al primo pomeriggio di lunedì scorso, attorno alle 14, in una zona residenziale di Rottofreno tra via della Repubblica e via Campo Sportivo.