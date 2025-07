Cantina Valtidone, vinti sei premi al più grande concorso di vini

Sei vini di Cantina Valtidone sono stati premiati durante l'ultima edizione del Decanter World Wine Award, considerato il più grande concorso enologico mondiale.Al termine della maratona di degustazioni «alla cieca» la giuria internazionale ha assegnato tre medaglie d’argento ai vini Bollo Rosso gutturnio classico superiore doc 2021, al 50 Vendemmie Colli Piacentini malvasia doc 2023 e all’Arvage brut spumante metodo classico. Tre medaglie di bronzo la giuria del Decanter World Wine Award 2025 le ha assegnate ai vini Julius gutturnio superiore doc annata 2022, a Inedita vino bianco fermo e all’Arvage spumante metodo classico pas dosé 2019

«I riconoscimenti ottenuti dal Concorso Decanter hanno un significativo valore in quanto i vini in competizione sono numerosissimi e provenienti da tutto il mondo - dice il presidente Gianpaolo Fornasari -Cantina Valtidone è ancora una volta riuscita a valorizzare le tipicità del nostro territorio, le eccellenze grazie alle quali possiamo presentarci su un palcoscenico mondiale». «Tradizione, ricerca e crescita qualitativa - aggiunge il presidente - sono gli elementi cui facciamo riferimento e che ben sono rappresentati dai vini premiati. Vogliamo condividere questi riconoscimenti con tutti coloro che operano quotidianamente per la qualità dei nostri vini: i nostri soci insieme all’agronomo, l’enologo e i cantinieri».